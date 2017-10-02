〈北部〉公費流感疫苗 首日宜花逾5千人施打

2017-10-02

〔記者花孟璟、簡惠茹／綜合報導〕衛福部今年的公費流行性感冒疫苗十月一日開跑，又逢星期日，花蓮首日有二千一百多人完成、宜蘭為三千人施打。花蓮、宜蘭縣衛生局表示，因前天週六補班，昨疫苗開打又是週日，許多醫療院所為調班大傷腦筋，但兩縣衛生局仍緊急動員。

年度公費流感疫苗開打，花蓮縣今年包括慈濟醫院、門諾醫院及各鄉鎮衛生所、診所等，共有五十三個合約醫療院所加入，比去年的四十七個增加了六個。

昨天流感疫苗開打首日碰上星期天，各縣市為了衛福部疾病管制署「一鄉鎮一接種站」的便民服務要求，仍努力「動員」診所、衛生所配合，花蓮共有廿九個流感疫苗接種站受理民眾打疫苗；一些基層小診所則是為了前天九月三十日是「國慶連假補班日」，昨天又得配合上班去打疫苗，相當辛苦。本週起即恢復，假日僅有開設假日施打疫苗門診才有服務。宜蘭縣衛生所將組隊前往社區進行施打。

也因此昨天配合打疫苗的診所，多只配合早上一個半天的假日門診時間。衛生局表示，醫護較多的聯合診所比較方便排班，小診所因人少辛苦些，其中秀林鄉衛生所昨天下午都還在跑轄區內的教會、衛生室巡邏打針；豐濱鄉衛生所則因目前缺醫師，協調部立花蓮醫院豐濱原住民分院醫師支援上午門診。

花蓮縣衛生局統計，昨天第一天接受疫苗接種人數共二千一百一十三人，第一批公費流感疫苗接種對象包括六個月以上至學齡前幼兒、國小至高中生、五十歲以上成年人、具疾病高風險者（慢性病患、ＢＭＩ大於三○、罕病患者、重大傷病患者、孕婦、六個月內嬰兒的雙親、幼兒園及托育機構人員、老人安養機構人員、醫事及衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員等。