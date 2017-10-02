〈北部〉回家要繞路 部落進出受阻抗議

2017-10-02

公路總局允10天內開說明會

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南澳平交道立體交叉改善工程昨天通車，讓蘇花公路南北車流通行更為順暢，但卻造成南澳鄉碧候村、金岳村、武塔村等部落進出受阻，村民昨在通車典禮上高舉布條抗議，盼公路總局傾聽民意，不要讓回家的路「迢迢」。公路總局第四區養護工程處長廖吳章承諾，十天內會召集各村開說明會。

南澳平交道改善工程利用既有宜五五縣道部分路段，但該路段原為碧候村、金岳村、南澳村、金洋村等村民往返南澳市區主要道路，南澳鄉代林金柱昨號召五十位鄉民到場抗議。

林金助指出，改善工程利用既有的大通路，但工程設計之初，就未考量居民出入，例如號誌過少、銜接閘道路口狹窄等，即便工程期間多次到場會勘表達訴求，卻都未被採納。

村民盼研擬改道南澳高中

林金助舉例，新路銜接台九線，但在與台九線交會路口，卻禁止右轉往南，導致村民回家要先繞到南澳市區；且未來車流量增多，民眾行經陸橋安全會受威脅，痛批新路完全犧牲掉村民權益。

陳情書內容也指出，改善工程至今從未到部落舉辦說明會，他們唯一的訴求就是「還給我們部落原來雙線道及安全舒適暢通的道路」。建議公路總局，若無法改善通往碧候村交通，應研擬改道南澳高中，並作通盤規畫，對此，廖吳章接下陳情書後允諾，十天內會再召開說明會。