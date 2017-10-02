〈北部〉大南澳陸橋通車 免卡南澳平交道

2017-10-02

南澳平交道 每日有157列車經過

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南澳平交道為蘇花公路「唯一」的平交道，每逢連續假期，單日行經列車超過一五七班次，是蘇花公路瓶頸路段之一；為改善車流同時配合蘇花改，公路總局推動立體交叉改善工程，昨天正式通車，未來車流可避開平交道路段，大幅減少蘇花公路塞車問題。

過去此路段 車龍回堵逾25公里

過去南澳平交道若逢連假尖峰時段，一小時就有廿六分鐘是柵欄放下狀態，造成該處交通瓶頸，車龍最嚴重回堵超過廿五公里。

為此，公路總局斥資六．○五億，推動南澳平交道改善工程。利用既有的宜五五縣道，從南澳市區新建「大南澳陸橋」，車輛經高架跨越北迴線鐵路，接蘇花改南澳北溪景觀橋，再銜接台九線蘇花公路。以連假車陣動輒六、七公里來說，可在列車通行尖峰時段，省下十分鐘車程。

公路總局第四區養護工程處長廖吳章指出，工程通車後預計可導引八成五車流，改善平交道塞車問題。

大南澳陸橋 暫僅開放汽車通行

「大南澳陸橋」首階段開放汽車通行，機車、大型重機、自行車暫不開放。廖吳章說，通車後，會再考慮車流狀況，研議開放機車通行。

陸橋工程原預計十月底完工，但為配合國慶連假而提早一個月通車，包括交通部政次王國材、立委陳歐珀、蕭美琴及宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天都出席見證。

王國材強調，蘇花改蘇澳到東澳段，確定明年春節前一定會通車，南澳到和平、和中到大清水也將如期於一○八年完工。

此外，東澳至南澳未納入蘇花改工程路段，公路總局也將辦理八處彎道改善工程，預計今年底前完工。第二階段將再辦理五處彎道改善，全線將於一○七年十一月完工，以提升蘇花公路交通品質。