〈北部〉保育類石虎幼虎 疑遭流浪狗咬死

2017-10-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕臉書「貓徑地圖王小明」臉書PO出一隻保育類石虎幼虎來不及長大，被發現倒臥苗四十八線三義鄉段路旁，肚破腸流，懷疑是被流浪狗啃咬的，在塑膠袋裡結束他短暫的一生。石虎專家陳美汀表示，這隻落難的石虎約二個月大，至於是路殺？還是被咬死？將待解剖報告出爐。這也是屏東科技大學石虎研究團隊，今年得知全國的第十起石虎意外死亡案。

已列入瀕臨絕種的保育類動物石虎，全台灣只剩不到五百隻，有超過六成就居住在苗栗縣各處低海拔的丘陵地或平地交接處，近年來，不時出石虎遭「路殺」事件，石虎保育及棲地環境維護等議題，愈來愈受重視。

「貓徑地圖王小明」說，前天有民眾發現倒臥苗四十八線三義鄉路旁，肚破腸流，懷疑是被流浪狗啃咬。由於苗栗縣連續二隻小石虎死於非命，不是路殺而是跟流浪狗有關，三義鄉一直是石虎之鄉，省道旁五百公尺就有石虎蹤跡，籲請鄉長跟苗栗相關單位，正視流浪狗和土地道路開發問題，對石虎造成的影響。

石虎專家陳美汀也接獲反映，她說，這隻是死亡的母石虎約二個月大，懷疑是牠的媽媽死亡或去打獵而落單，才會被「食肉目」的動物攻擊，但從傷口無法判斷被哪種動物攻擊致死，至於是否被路殺才被其他動物啃咬，或者被咬致死，都須等解剖報告出爐。

苗縣府自然生態保育科長張葦指出，接獲國立屏東科技大學通報此案，這隻幼石虎將送台中自然科學博物館進一步鑑定死因。

三義鄉長徐文達指出，地方向公路總局爭取十五億，新建台十三線三義外環道，但因路線穿越石虎活動熱區，引發保育團體反對，去年底各界達成取消新闢外環道的共識，改為原路拓寬，這也是重大交通建設因為保育類動物棲地而取消的案例。