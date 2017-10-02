〈北部〉國際木雕競賽 潘煒中、鄭新一獲大獎

2017-10-02

木藝慢活開幕 魯班公祭吸睛

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕藝術節系列活動—木藝慢活嘉年華，昨天起到十日登場，昨天的開幕儀式舉行「魯班公祭」，由三義木雕協會準備六十六件作品當供品，相當吸睛。會中並頒獎表揚國際木雕競賽優勝者，來自台灣的潘煒中及中國的鄭新一，分別獲當代木雕大獎及工藝木雕經典大獎，各獲三十萬元獎金。

今年的木雕藝術節活動，以「慢工．慢活」為主題，融合精雕細琢的木雕工藝與三義慢城慢生活，發展出木藝慢活運動。十天的活動在三義木雕博物館及水美商圈盛大舉行，不僅有國際木雕交流展與競賽展、鬼斧神工木雕秀，還有木雕師傅大展身手現場創作，亦有假日藝文表演、人文茶席體驗與木藝市集等活動，同時串聯水美木雕街，透過DIY體驗、街角藝術演出，一展三義多樣魅力。

昨天的開幕儀式，為表達對巧聖先師魯班公的崇敬，由苗栗縣三義木雕協會準備六十六件精彩木雕作品，祭拜木雕師的祖師爺魯班公，進行獨具特色的「魯班公祭」。

苗栗縣長徐耀昌致詞時感謝交通部觀光局及客委會對苗栗各項觀光設施的經費挹注，提升苗栗觀光休閒帶動地方產業升級，明年鐵道自行車試營運後，盼與世界接軌。

會中也表揚台灣木雕薪傳獎得主曾進財，七十三歲的曾進財從事木雕工作四十多年，致力於木雕藝術推廣，也提攜後輩，對台灣木雕藝術貢獻卓著。

而重頭戲是表揚今年國際木雕競賽的得主，今年有十四個國家、一百二十五件作品參賽，評選出「裕隆木雕創新獎」得主高冲冲的「沉靜如海」、工藝木雕經典大獎中國鄭新一「守望」、當代木雕大獎台灣潘煒中「表裏一體」。

相關訊息可上http://www.sanyi-woodsculpture.com.tw/。