〈北部〉幼教補助 竹市向下延伸到4歲

2017-10-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天表示，明年八月新年度開始，除中央補助五歲幼童免學費政策外，將加碼補助四歲幼兒就讀公立幼兒園免學費；就讀私立幼兒園的每年可獲三萬元補助。這是非六都中第一個向下延伸幼兒教育津貼的縣市，市府已編列相關經費，將送市議會審議，只要預算通過，每年可減輕五千五百個家庭的育兒負擔。

林智堅說，新竹市十四歲以下人口佔總人口十八％，平均年齡只有卅八歲，多數年輕爸媽上有父母，下有兒女，依據統計，竹市目前四歲幼兒有五千五百七十人，市府明年已編列七千五百萬元幼兒補助預算，明年起四歲幼兒不論就讀公、私幼都可享幼兒學費費補助，就讀公立幼兒園免學費，私立幼兒園上、下學期各補助一萬五千元、合計每年補助三萬元，希望減輕年輕爸媽負擔，並鼓勵年輕人生育。

節省教育開支 盼創多贏

新竹市兒童教保福利聯合會理事長洪懿聲多次建議，幼兒補助應向下延伸到四歲，獲悉市府願意投入這樣的經費表示肯定，認為四歲幼兒補助政策實施後，可拉近公私立幼兒園學費差距，也可讓家長選擇離家更近的幼兒園就讀。

新竹市幼兒教育福利協會鄭良儀理事長也樂見其成，認為市府近年增設非營利幼兒園與公幼增班，竹市的私立幼兒園多能理性支持市府推動對家長有利的教育政策，如今市府提供四歲幼兒補助，對家長來說能節省教育開支，創造多贏。

教育處長李芳齡表示，新竹市四歲幼兒就學率為八十二％，透過補助幼兒就學費用，可望提高四歲幼兒就學率到九成以上，進而帶動三歲幼兒就學率。未來將持續推動幼教公共化，努力增設非營利幼兒園及公幼增班，再加上幼兒補助向下延伸至四歲，分攤家長育兒負擔，將可讓竹市幸福指數再升級。