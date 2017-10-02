〈北部〉桃園61校設體育班 1/3缺專任教練

2017-10-02

〔記者陳昀／桃園報導〕國民體育法明訂設有體育班的學校，每校須至少聘任一名專任運動教練，每年級設二班以上，則須聘二名以上教練。但市議員謝彰文指出，全市有六十一校設有一六九班體育班，卻有廿二校未聘專任教練，令人感嘆桃園自詡為運動大市，選手培育制度卻不完善，令人汗顏。

市府：年底招考 110年前可達到標準

市府教育局長高安邦表示，今年底會招考專任運動教練，優先配置給設有體育班學校，預計一一○年前可達到標準，而十月底前也將訪視所有設有體育班的學校，將績效不彰的體育班輔導轉型為運動社團，避免資源浪費。

議員：外聘教練流動率高 影響訓練

「怎能又要馬兒好，又要馬兒不吃草？」謝彰文以棒球校隊為例指出，球隊需要投手、捕手等不同專長的教練，學校多半外聘教練，但因為待遇不高、收入不穩定等因素，教練流動率高，進而影響到訓練。她說，無論是專任或外聘教練都需要經費，希望教育局盡快補齊專任教練員額，才不枉桃園的「體育大市」封號。

高安邦回應說，專任運動教練的薪資及相關福利得由地方政府給付，負擔不小，正積極向中央爭取經費，希望能在中央挹注下落實國民體育法的規定；他說，設有體育班卻未配置專任教練的學校，目前均外聘教練或請校內具專長教師負責訓練，對訓練不致影響太大，會逐年補齊。

高安邦表示，教育局將建立專任運動教練的調動機制，落實區域巡迴，未來即使有學校的體育班因績效不佳退場，教練也能轉任其他學校。

青溪國中體育班目前也無專任教練，校長張秋銘表示，校方請來具棒球專長的代課教師，進行棒球隊的訓練，但他認為，專任運動教練比較能專心訓練學生，師資的穩定也是學校永續發展體育項目的關鍵，校方能體諒教育局的經費問題，但也希望能儘快達到目標。