〈北部〉馬賽克拼貼客家庄 台3線新景點

2017-10-02

〔記者李容萍／龍潭報導〕客家老屋、埤塘生態及茶園景觀是桃園客家具代表性的生活地景，市府客家事務局在客家文化館推出「浪漫客家庄」新地景，在後廣場階梯以馬賽克藝術及童趣方式呈現，宛如客庄的縮影，吸引許多民眾在此拍照打卡、直呼好玩，也成為探索浪漫台三線的新秘境。

除了「浪漫客家庄」馬賽克階梯，在客家文化館的前廣場也有著去年啟用的「桐花秘境」3D地景藝術，園區內各角落則佈置著「狀元郎騎布馬」、「桐花階梯」、「咕咕鐘」、「歐家老屋迎客牆」、「客家諺語步道」、「客庄體驗水車」、「客家公仔裝置藝術」、「花現鼓亭畚」及「桐花茶壺」等地景，吸引大、小遊客與地景互動、拍照打卡，感受客家文化之美。客家事務局統計，去年造訪客家文化館人數超過六十萬人次，較前年增加十二萬人次，地景之旅似乎成了攬「客」亮點。

客家事務局長蔣絜安表示，無論是請馬賽克創作老師葉佐智製作的新地景「浪漫客家庄」，或是去年請彩繪大師蘇家賢完成的「桐花秘境」3D地景藝術，都可讓民眾置身客家秘境中互動拍照，感受客家文化更活潑有趣的魅力。

蔣絜安說，客家老屋、埤塘生態與茶園景觀是桃園客家最具代表性的生活場景，以此發想在客家文化館融合客家元素，打造觀光新亮點，希望能吸引更多遊客進入園區，體驗豐富多元的客家文化。她表示，除了活化館舍空間，客家文化館每週六、週日下午兩點至四點都有「日頭花假日廣場暨客家文創市集」，安排客家藝文展演及免費客家ＤＩＹ體驗，民眾可以集章獲得日頭花代幣，就能在館內兌換機兌換好禮帶回家。