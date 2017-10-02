〈中部〉大雅第七公墓遷葬 地方盼原地設停車場

2017-10-02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市生命禮儀管理處昨召開大雅第七公墓遷葬說明會表示，第七公墓十月起至十二月卅一日辦理遷葬後，一．九五公頃的土地將移交建設局規劃公園、綠地、運動設施、休憩設施或停車場等使用；由於第七公墓緊鄰生命藝術館旁，里長皆盼遷葬後能利用該地增設停車場，方便民眾停車。

依台中市殯葬管理自治條例遷葬補償費如下：面積八平方公尺以下三萬元、八到十六平方公尺四萬元、十六到廿四平方公尺五萬元、 廿四至卅二平方公尺六萬元、卅二平方公尺以上七萬元，僅有墓碑或以石塊或磚頭等堆記的墓補償一萬元，民眾自行起掘可選擇領取補償金或在台中市任一公塔入厝祭祀。

台中市生管處長陳志銘表示，大雅區第七公墓鄰近大雅生命藝術館，具有數十年歷史，八十四年公告禁葬，目前約存兩百四十九門墳墓，遷葬後產生的一．九五公頃土地，將移交建設局規劃作為公園、綠地、運動設施、休憩設施或停車場等使用。

大雅區長林宜賢表示，國人火葬比例已達九成以上，市府除推動簡化殯葬事宜，並配合環保推動海葬及樹葬等多元化殯葬方式，改變傳統土葬方式，減輕環境負擔，也藉此增加公園及綠地，這是市長的目標。

多位里長反映，大雅生命藝術館停車空間不足，第七公墓遷葬後，可以種樹及植草，除綠美化環境外，在普度時也可作為臨時停車場使用；有里長反映，補償金以面積計算不盡合理，因有的墳墓內有數個骨灰醰；林宜賢表示，特殊個案將請生命禮儀管理處彈性處理。