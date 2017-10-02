〈中部〉奧運級泳池 北區運動中心開幕

2017-10-02

試營運期間每日湧入3500人次

〔記者蘇孟娟／台中報導〕以奧運標準設計的北區國民運動中心一日開幕啟用，試營運期間每日湧入三千五百人次，市長林佳龍指出，中心除能舉辦國際賽事外，更提出在地回饋方案，盼活絡地方運動風氣，發展運動城市。

林佳龍在啟用儀式中指出，這座運動中心是全國設備最佳、造價最高的運動中心，體育署補助二億元、台中市自編七億元打造而成，尤其競賽池、跳水池均以奧運標準設計，將做東亞青年運動會的比賽場地。

林佳龍強調，台中市以最高標準打造國民運動中心，以親民價格提供市民使用，尤其北區人口密集、高樓林立，提供運動中心空間，中心啟用後，也有回饋地方機制，鼓勵市民健康活動，讓台中市成為真正的運動城市。

立委盧秀燕則盼運動中心以親民的國民價發展，不是高貴的健身房，鼓勵更多民眾使用資源。

運動局指出，北區國民運動中心以水上運動為定位的室內多功能綜合運動場館，除有「一館三池」外，另有桌球場、羽球場、綜合球場、韻律教室及體適能中心等設施，更提供北區市民九折票價優惠回饋在地。未來也會連結學校運動教育，培育水上運動人才。

林佳龍昨得知地方人士爭取在運動中心前設ibike，他允諾會協助設置，讓民眾使用綠色交通工具前來運動。