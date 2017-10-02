〈中部〉鯉魚伯公文化祭 花博樂虎來戴絭

2017-10-02

市長帶領參拜 推廣客庄文化

〔記者歐素美／台中報導〕東勢鯉魚伯公廟有中秋節戴絭祈福的百年習俗，市府昨舉辦「鯉魚伯公文化祭」，市長林佳龍為小朋友及花博吉祥物「樂虎」戴絭（音同倦），傳承這項文化，並希望繼新丁粄節及巧聖仙師文化祭後，能進一步推廣鯉魚伯公文化祭成為全國及世界的觀光重要文化資產，讓大家一起見證客庄開發的歷史。

林佳龍昨在客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴等陪同下，至鯉魚伯公廟（永安宮）參拜，恭祝石母娘娘誕辰，並為在場小朋友及「樂虎」向石母娘娘祈願戴絭，祈求庇佑孩童平安順利長大。

林市長指出，鯉魚伯公是在地重要信仰，名稱由來與廟旁狀似鯉魚的堤防有關，早期居民為防止大甲溪氾濫，將卵石堆砌成長堤，並設立伯公廟感念庇佑，廟旁的石母祠則祀奉石母娘娘，每年中秋為石母娘娘誕辰，家長會向石母娘娘求古銅錢形狀的神絭，保佑子女平安。

市府三年前開始，每年於中秋節前後舉辦鯉魚伯公文化祭，林佳龍說，這是客家在大甲溪開墾留下的美麗歷史文化資產，台中市客家人口四十多萬，非常有特色，除新丁粄節及巧聖先師文化祭名列行政院客委會十二大客家文化節慶外，希望進一步推廣鯉魚伯公文化祭成為全國甚至世界的觀光重要文化資產，讓大家一起來見證客庄開發的歷史。

另豐原區武德宮慶祝中秋，昨首次舉辦「博餅狀元王」文化活動，吸引六百人報名參加，許多民眾攜家帶眷總動員，體驗博餅遊戲，比賽結果由廖瑞豐榮獲博餅狀元王，將代表前往廈門參加博餅大賽。廖瑞豐笑稱，「自己第一次玩博餅，真的是運氣好。」