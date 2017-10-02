〈中部〉挑戰武嶺自行車賽 李其鴻3連霸

2017-10-02

〔記者佟振國／南投報導〕二○一七永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車活動，昨清晨五時於南投縣埔里鎮地理中心碑鳴槍出發，終點合歡山武嶺，全長五十五公里，海拔爬升逾二千八百公尺，堪稱考驗選手體力、耐力的高難度賽事，來自新北市的李其鴻以二小時四十分四十一秒奪冠，更締造三連霸紀錄，連同蟬聯新中橫自行車賽冠軍，三年奪五冠，表現超亮眼。

邁入第十二年的永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車活動，熱度依舊不減，往年動輒逾四千人的參賽規模，不僅山區道路難以負荷，也影響選手騎乘品質，今年將參賽選手控制在二千人內，有一九八九人參賽，年齡最大七十二歲，最小僅十三歲，還有歐美、亞洲等十三國廿九名選手前來挑戰，參賽國數創歷屆紀錄。

選手清晨五時於埔里鎮地理中心碑鳴槍出發，由台十四線埔霧公路至霧社，接台十四甲線經清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽，抵達海拔三二七五公尺的武嶺停車場，全長五十五公里，起點至終點爬升高度逾二千八百公尺，選手須在七小時內完賽。

本次前三名成績相差不到十分鐘，競爭激烈，來自新北市的李其鴻以二小時四十分四十一秒奪冠，亞軍林彥甫二小時四十四分卅八秒五○、季軍許睿恆二小時四十九分五十六秒三一，李其鴻更締造難得的三連霸紀錄，這次成績又比去年足足快了六分鐘。

李其鴻近幾年勤加鍛鍊，今年三月先在「永不放棄—探索新中橫自行車賽」完成二連霸，加上武嶺賽事的三連霸，已經拿下縣內「永不放棄」系列的五座冠軍。