〈中部〉急診醫師捐款 盼彰縣專職救護隊成軍

2017-10-02

父生日慨捐45萬元 黃炳文謝培育恩

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化秀傳醫院急診部部長醫師黃炳文，長期和消防人員並肩作戰搶救傷患，因而瞞著家人捐出四十五萬元，作為彰化縣消防局培訓高級救護技術員的基金，希望彰化縣未來也能出現專職的救護隊，跟上南投縣、台東縣。

彰化縣消防局今年獲十四個捐贈單位或個人，捐贈八輛每輛各三○○萬元救護車，以及六一○○個住宅用火災警報器；這些團體和單位，有些因為父母生病，接受過消防隊緊急救護協助，也有捐贈者完成父親遺願；而捐出現金的黃炳文，則因自己身為急診室醫師，長期站在急診的第一線，他發現彰化縣高級救護技術人員，相較於國外和外縣市，相當不足。

黃炳文表示，訓練高級救護技術員，能救助更多人，他的爸爸黃騰洲是花壇國中退休校長，捐贈日恰巧是他爸爸的生日，他希望以此善行，送給爸爸當生日禮物，感謝爸爸的栽培。

培訓高級救護技術員 作為養成基金

黃炳文說，彰化縣約一二九萬人口，至少要三倍比例的消防隊員，需具備救護執照，也就是說，約六、七○○人，目前全縣只有二、三○○位消防隊員擁有救護執照，有高級救護技術員執照才廿多位，國外高級救護技術人員比例約廿％，彰化縣以此為目標至少要訓練到一二○位到一四○位，未來若能由高級救護技術人員組成專責救護隊，重大災難發生時，快速搶進第一線，救護效率至少可提升十倍。

黃炳文說，彰化縣消防局救護車，平均每九分鐘出勤一次，國內六都有專職救難隊編制，讓具備高級救護技術訓練的人才，專職救難，不用分心再做消防安檢，南投縣和台東縣救難隊也早成軍，彰化縣百萬人口大縣，大大小小的救護多，專職救難隊實在有很大的必要性，他個人拋磚引玉希望喚起政府，重視高級救護技術訓練人員養成教育的重要。