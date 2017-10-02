〈中部〉斗南長青食堂沒水果 果農送香蕉

2017-10-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮小東社區長青食堂開辦一年多，每天堅持四菜一湯，縣府補助款不夠用，幸有熱心民眾送菜，里長張長國多次自掏腰包，古坑鄉湳仔村果農陳和森得知長青食堂欠缺水果，連續好幾週免費送香蕉到食堂。

斗南小東里六十五歲以上長者有三百多人，張長國指出，小東里距離斗南鬧區有段距離，老人家外出購物不便為了省事午餐隨便解決，為讓社區老人每天能吃到熱騰騰又營養的食物，去年在多位社區志工協助之下開辦長青食堂，是斗南鎮第一個開辦食堂的社區。

小東里幹事賴宗瑋表示，社區長青食堂開辦初期並沒有縣府補助，全靠里長及志工張羅，里長一早五點多到市場買菜，志工幫忙挑洗後，由里長夫人負責煮，各界贊助款項不夠都靠里長自掏腰包。

縣府今年初補助廚工薪資及每名長輩每天三十元餐費，社區請了一位廚工，其他還是得靠志工及里長協助，目前有四十多位長輩用餐，其中有十多人行動不便，社區志工邱瑞山、沈龍志主動協助送餐，尤其邱瑞山擔心長輩沒吃飯，颱風天他一樣冒著風雨送餐。

七十二歲邱瑞山年輕時因從事土木工程一直在外地工作，他說，出外流浪數十年，回鄉想為家鄉做一些事。

社區志工對長輩的照顧感動古坑果農陳和森，每週都送香蕉到小東食堂，五十歲陳和森在古坑栽種香蕉、柳丁及椪柑多年，從賴宗瑋臉書看到小東食堂缺水果專程從古坑送來一整車香蕉，至今已連續好幾週。

張長國感謝善心人士出錢出力支持長青食堂，香蕉有豐富膳食纖維及豐富礦物質、維生素對長輩是很好的水果，果農送的香蕉放在食堂內長輩可以自行取用，很受歡迎。