〈中部〉竹崎紙寮懷舊 金獅村造紙槽將修建

2017-10-02

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉金獅村在民國五○年代是手工造紙業重鎮，有十家傳統造紙廠，卻因機械化生產興起，手工造紙產業沒落目前僅金獅寮聚落的林家造紙石槽遺跡保存較完整，但現地無屋頂掩蔽，村民眼見儲備槽、工作槽等越顯破敗，由社區向阿里山國家風景區管理處爭取經費，十月底將為遺跡搭建屋頂及修建槽體，預計一個月完工後開放，同時規劃小旅行，讓民眾參觀紙寮，體驗老產業的新生命。

林家造紙遺跡管理人、金獅村長林炳煌說，金獅村位於淺山丘，坑谷易集水，山林間有茂密的桂竹林，先人憑藉先天優勢，廣建紙寮與「礐仔」（礐音同「學」，泡竹子的水槽），如村內東邊聚落「十八礐仔」，因有十八座水槽而命名，足見當年紙業榮景。

民國五○年代，以竹造紙是金獅村民的主業，將桂竹裁剪、剝開，綁成小捆後，以生石灰在「礐仔」內泡四個月，再挑到紙廠加工成祭拜用的金、銀紙；隨著產業沒落，紙廠槽體及「礐仔」多半淪為植栽花盆，或被淹沒在竹林中。

林炳煌表示，廣福宮旁小徑裡的林家造紙遺跡，是其父林聰田生前所建，有石輾輪、原料槽、預備槽、工作槽等；製紙時，工人以竹簾在工作槽撈起紙漿倒扣工作台上，壓住去除水分後，依序開紙、曬紙，才能完成紙品，待遺跡修復後，會帶遊客實地體驗從無到有的造紙樂趣。

阿管處管理課長何駿驄說，林家造紙石槽遺跡構造體完整，將以十七萬元施作黑色鐵皮屋頂、修復槽體周邊設施；另在今年底輔導金獅、文峰二村推出一日遊小旅行，讓遊客體驗造紙後，可再至文峰村的水道頭、溪心寮聚落享用傳統龍眼灶炭焙的龍眼乾。