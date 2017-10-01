〈南部〉南化圖書館整修完成 藏書5萬冊

2017-10-01

〔記者黃文瑜／南化報導〕「這是我最喜歡的故事書耶！」南化圖書館經過一年多整修，圖書館空間變得更加寬敞明亮，藏書還多達五萬多冊，昨剪綵啟用，讓該區六所學校學生迫不及待拿著書在閱讀空間裡翻閱，圖書館為了增加圖書借閱率，每月都會送書到各校，讓資源可以送進偏鄉，減少城鄉差距。

文化局長葉澤山表示，台南市政府推動「區圖書館閱讀環境優質化計畫」，全面改善各區圖書館閱讀環境，南化圖書館獲得文化局補助四百五十萬元，重新整修，改變原本制式的空間，「大家排排坐」，改造得更加開放、明亮，全館還有分齡分眾的閱讀空間，並且改採低層書櫃，適合小朋友拿取閱讀，藏書量豐富，平均一位南化區民就能有六本書，高於台南其地區。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，代理市長李孟諺表示，圖書館空間很重要，因為在家裡看書有太多誘惑，有3C產品、有冰箱，還有床，小朋友不到十分鐘就會分心，因此南化圖書館整修，提供學子及長輩良好的閱讀及學習環境。

南化圖書館表示，南化區幅員遼闊，許多學生要使用圖書館資源不易，「翻山越嶺」，加上隔代教養，阿公阿嬤不方便帶小孩借書，因此每月會為該區四所國小挑選兩百本書籍，將書送到學校及轄內僅有的兩家安親班，讓師生借閱，提高讀書風氣。