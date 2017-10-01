〈南部〉校狗小白走了 太子國中師生送忠犬

2017-10-01

〔記者楊金城／新營報導〕新營太子國中的「校狗」小白昨走了，等到全校一百三十多位師生來見牠最後一面才嚥下最後一口氣，師生悲傷的送牠最後一程，學校頒贈畢業證書給小白，並將小白埋葬，永眠校園內，繼續守護師生。

師生寫卡片紀念小白，圍在小白棺木旁朗讀後，將卡片放入牠的棺木中，學生跟小白說，雖然你看不懂國字，但你已完成守護校園任務，希望你到另一世界要快樂；有學生向小白承諾會照顧好小白的女兒「圓仔花」。

校長王沐錱說，送別小白的儀式，希望能療癒孩子對小白突然離開的難過與傷心，並效法小白忠於角色、盡忠職守的精神，在功課、技藝學習上克盡心力，好好學習。

年約十四歲的小白是隻雌的流浪狗，約十一年前因腳傷，意外進到太子國中被師生收留，一直守護校園，還生下女兒「圓仔花」，日前小白健康不好，前晚牠突中風發病，師生趕緊帶小白就醫，但獸醫師勸告不要再讓小白受苦後，帶回校長室安置，師生四人留下陪牠。

知道小白將離世，王沐錱自己釘製棺木昨早帶到學校，小白則痛苦的堅持到學生都來上學看牠最後一面後，才在上午八點五分往生了，全校悲傷的為小白舉辦告別式，頒贈畢業證書給小白，代表功德圓滿，師生人人在牠墓前獻上一枝菊花，象徵思念與牠同在。