〈南部〉漁業三法再修法祭重罰 漁民怒吼

2017-10-01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕遠洋漁業三法今年一月施行引起漁民不滿，該行政規則預計十月還要再修，且更為嚴格，近五十名東港、琉球漁民昨天聚集在選區立委莊瑞雄服務處陳情，指嚴刑峻法已讓漁民無法出海捕漁，要求「漁業署收購漁船救漁民」。

漁民難出海 要求漁業署收購漁船

台灣鮪延繩釣協會昨與東港、琉球漁民抨擊新的行政命令嚴刑峻罰，鮪延繩釣協會秘書長何世杰指出，新法案的船位回報從四小時一次縮減至一小時，電子漁獲回報器若在海上故障，原本可到下個航次再返港維修的條件取消，並要求一定要十五天內進港，未體恤漁民出海艱困且實務上窒礙難行。

漁民不滿指出，許多漁船船長只是行政程序上小疏失，如電子回報晚報，就會被重罰，漁民出海被當賊，漁業署只會用歐盟規定搪塞，傷害漁民權益。

王姓船長怒嗆，他的「清春發一六八」漁船被外國漁業觀察員「觀察」，事後竟收到六十萬元罰單，理由竟是漢字船名有污漬不清楚，被罰得莫名其妙。

莊瑞雄︰已要求漁業署檢討

莊瑞雄指出，最具爭議的船位回報、電子漁獲回報及罰款分期付款等事宜已要求漁業署檢討，這幾項規定確實不合理，應予取消。

漁業署︰漁民意見會作參考

漁業署官員則回應，四小時和一小時回報，漁民可從次數而非時間的角度配合，但漁民的意見仍會作為參考。