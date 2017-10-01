〈南部〉台鐵古莊站今改無人站 名片式車票賣光

2017-10-01

〔記者王秀亭／台東報導〕台鐵古莊站今天起改為無人號誌站，在昨天營業最終日於台東站開賣絕版限量名片式車票，有鐵道愛好者從九月廿九日下午二時就來排隊，直說量太少，第一次排得這麼辛苦，昨天下午一時開賣，一個半小時七百八十八套組及兩百五十九張零售票全數賣光，有五十多名排隊民眾失望而回。

庫存788套組及259張零售票

台鐵古莊站是台東最南端，進入中央隧道前的火車站，僅有一位站長及兩位副站長的小站，一天有四班普通車停靠，每天平均乘客不到一人，因花蓮運務段業務調整，今天起由三等站變成無人號誌站。

古莊站僅存的名片式車票也在昨天舉辦特賣，考量特賣時人員銷售更加順暢，減少民眾排隊時間，十三款車票採成套方式，分為三組，依票面價格販售，每組售價總額相近，每人每組限購兩套，套組售完才開放零售票。

這幾天古莊站湧入不少鐵道愛好者，紛紛在站內外拍照留念，最終日吸引更多人前來，也有另一批鐵道愛好者相中難得釋出的名片式車票，開賣套票的台東站從九月廿九日下午就有民眾排隊，開賣前已有兩百多人等著買票。

台鐵台東站表示，自台鐵車票全部改為電腦車票後，古莊站改採上車補票方式，古莊站車票想買也買不到，早期名片式車票更是早已絕版，趁著改為無人號誌站的時機，將庫存的名片式車票全數清點出來，讓鐵道愛好者收藏。

搶頭香的是來自高雄的十八歲青年高嘉鴻，他說，為了古莊站，這個月就去了古莊兩次，一次騎機車、一次搭普通車，得知名片式車票不到一千套，前天就搭車到台東，以往排隊頂多排七、八個小時，這次破天荒排了將近廿四小時，買足六套後，下午四時還要再搭最後一班普通車到古莊站，做最後的巡禮。

九月廿九日晚上七時就來排隊的顏祥宇則說，古莊站是南迴線東段最隱密的車站，是一個隱身在山谷裡的純樸小站，未來改為無人號誌站，甚至可能廢站，讓人格外不捨。