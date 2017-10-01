〈台北都會〉弔唁李新 同志、對手同聲惋惜

2017-10-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市議員李新廿八日墜樓身亡，家屬昨上午十時起在民權東路龍巖會館設立靈堂供各界弔唁，包括前總統馬英九、台北市長柯文哲都到場致哀慰問。對於發生這樣的憾事，藍營大老直呼心痛，另有好幾位民進黨市議員低調現身，稱讚李新是可敬前輩。李新的兒子李柏毅說，母親郭竹卿很堅強，既然意外已發生，會面對處理，也會讓父親漂亮風光地走；郭竹卿則頻頻感謝大家的關心。

前國民黨主席吳伯雄不到九時半就到場，他受訪時不捨表示，李新英年早逝，他覺得可惜。稍後台北市議會議長吳碧珠率國民黨團多名議員，及無黨籍、民國黨籍市議員到場。吳碧珠轉述，李新前妻表示會扮演好母親角色，盡全力協助兒子李柏毅參選；吳也說，市議會所有同仁都會盡棉薄之力。

和李新有十多年交情的立委賴士葆強調，李新念茲在茲交棒給兒子，他站在老友立場會協助李柏毅完成父親遺願。而李新「前老闆」新黨主席郁慕明表示，任何言語都無法表達內心悲痛，希望家屬節哀。

台北市長柯文哲臨時變更行程，在十時五十分左右到場悼念；約十分鐘後，近十一時，前總統馬英九也到場，他抿嘴臉色凝重，短暫停留即離去。國民黨副主席、前市長郝龍斌則說，上週才和李新談到如何提拔年輕人，「我非常懷念他，他是一個戰將，也是值得尊敬的人士」。

前副總統、現任國民黨主席吳敦義下午偕同夫人蔡令怡到場致意，他臉色凝重、不發一語，揮手婉拒受訪。

同一選區的簡舒培，則是第一位到場致哀的民進黨人士。簡舒培說，李新是可敬的前輩，兩人雖分屬不同政黨，但李新的服務及認真，她身為晚輩一定要來追念。

身兼民進黨發言人的北市議員阮昭雄稍後也到場，他表示以同事身分到場致意，他與李新同選區，前幾天都還看到李新在地方上努力及質詢；祝福李柏毅在父親的基礎上努力，繼續加油。另還有梁文傑、李建昌等綠營議員低調現身。