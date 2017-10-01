〈台北都會〉李新生前爭設 北市食品保安官就位

2017-10-01

食藥科長王明理兼任

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市議員李新日前墜樓身亡，李新生前關心食安議題，要求台北市政府研議增設「食品保安官」，經過兩個月研議，北市衛生局昨宣布，全國首創「食品保安官」正式上任，由衛生局食品藥物管理科長王明理兼任，往後可整合產發局市場處與衛生局食藥科，對北市食品安全把關有指標意義。

今年六月份，新北市兩千公斤漂白毒豆芽，經由台北農產運銷公司流入北市零售市場，被民眾吃下肚，李新在六月總質詢時，認為把關食安的衛生局，根本管不到產發局主管的農漁畜產，向市長柯文哲要求設立跨局行使職權的食安官。

衛生局昨指出，為維護民眾食品安全，經過兩個月研議，完成修正食品安全委員會設置要點第六點「設置食品保安官一人」並刊登公報生效，提報九月廿九日北市府食品安全委員會第十一次會議備查，順利產出「食品保安官」一名。

衛生局長黃世傑說，在七月廿八日市長室會議中決議食品保安官由市府參議兼任，由北市衛生局王明理升任參議並代理食品藥物管理科科長，未來食安官擔任北市府食品安全發言人，可跨局處督管食品安全，並出席中央各部會與跨縣市食安會議。

王明理說，九月廿七日與黃局長一起到市議會拜訪李新議員，當時李很開心衛生局有回應問政，也關心台北農產運銷公司的食品安全。原只擔任衛生局食藥科長，對於台北農產公司的採樣結果不是每一樣都能拿到資料，擔任食安官後，更能有效管控食安。