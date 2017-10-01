〈台北都會〉柯P力推 每座公園都有直飲台

2017-10-01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北自來水事業處昨召開記者會，宣布轄內鉛管已全數汰換完畢。台北市長柯文哲到場飲用直飲台生水，盼民眾對台北市水質更有信心。柯也預告，鉛管汰換完畢後，接下來的目標，是讓每個公園都普設直飲台，讓大家不要再買瓶裝水，因為塑膠太多會造成生態的麻煩，所以要努力讓台北市沒有一次性、美耐皿餐具和塑膠瓶裝水。

台北市自來水生飲，最早從前總統馬英九擔任台北市長任內推動，郝龍斌接任後持續響應，直至二○一四年底郝卸任前，十五年內共設立一百八十二座直飲台，但民眾對生飲缺乏信心，因此柯文哲上任後擴大普設，規劃二○一六至二○一八年間，要增設兩百五十台，計畫執行兩年已讓數量翻倍。

就柯文哲要求公園都設直飲台，北水處技術科長時佳麟表示，直飲台設置還得顧及公園使用率、管線能不能牽管等問題，雖然不能保證每個公園都能設，但會儘可能讓直飲台在公共場域普及。

時佳麟也說，截至今年八月底，台北市直飲台共有七百三十二台，扣除校園設置數量外，公園、捷運等公共場域也有三百八十五台，明年則將續編八百萬元預算，讓總數超過五百台。

北水處說，直飲台生水是從淨水場直送，整個淨水管理過程嚴密監控，水質一定沒問題。至於民眾對生飲普遍沒信心問題，時佳麟說，只能盡量普設直飲台，讓民眾習慣，但現行直飲台出水量太小，無法統計或蒐集民眾使用數據，了解民眾接受度在哪，目前正在想辦法解決。