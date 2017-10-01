〈台北都會〉北市1.7萬戶鉛管汰換 提前15個月達陣

2017-10-01

〔記者黃建豪／台北報導〕二○一五年十月爆發鉛水事件，讓市民對用水安全信心大打折扣，市府緊急編列四．二億元預算，計畫在三年內汰換一五七公里的鉛管。台北自來水事業處昨舉行記者會，宣布計畫提前十五個月完工，一萬七千餘戶換管完畢，台北市長柯文哲亦受邀到復興南路二段民宅前，見證最後一根鉛管被汰換為不鏽鋼波狀管，宣布「今天起，鉛水管正式從台北市消失」。

前年七月，香港曾發生飲用水鉛含量超標事件，當時有七十多人被驗出血鉛含量異常，恐危害人體造血功能與神經系統，時隔三個月後，大台北地區也被踢爆，仍有六百多處設有鉛管路段，總長約一五七公里，供水戶多為三十六年以上中古房屋，影響戶數在台北達一萬七千餘戶。

為此，北水處規劃二○一六年起，三年內要將鉛管全面汰換為不鏽鋼管。

北水處長陳錦祥昨指出，鉛管確實在一九七九年就禁用，北市府原規劃在二○二五年前要全部汰除，發生鉛管水質疑慮後，將計畫提前為三年內完工，跨局處合力、動員全體工程師，加上地方里長幫忙溝通協調，讓進度大幅提前於今年九月底就達標，超前進度十五個月。

柯文哲說，鉛管汰換原本要再等十年才換完，後來壓縮成三年，但不到兩年就完成，台北做為古城開發超過一百年，從終戰累計下來沒解決的鉛管，在過去兩年全部解決，所以今天開始，鉛管已經從台北市消失。

柯文哲也說，這個政績民眾一定無感，但它是該做的事，很多鉛管從台灣終戰用到現在，搞不好有人喝了快七十年鉛水還不知道，因此他是抱持「該做的事就把它做掉」心態，儘快將事情做完。

陳錦祥表示，包括位於防水窄巷或違建加蓋的困難施作場所在內，一．七萬餘戶住家鉛管都已汰換，同時完成六百個水質檢測代表點的檢驗，確認完全符合飲用水標準，因此，台北市民在未來四十至五十年間，都不用再擔心水質問題。