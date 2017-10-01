〈台北都會〉逾10國比拚 北海岸風箏節今爭奇

2017-10-01

〔記者翁聿煌／新北報導〕「新北市北海岸國際風箏節」今天在白沙灣舉行，昨天先展開暖場活動，民眾爭睹阿根廷隊伍帶來的八米高Ｑ版「梅西」氣囊風箏、「金剛小子」氣囊風箏，新加坡隊的「獅頭魚身」氣囊風箏，還有巴西隊的海鷗風箏、向日葵風箏及俄羅斯娃娃風箏等，造型各異的風箏在北海岸迎風招展、爭奇鬥豔。

主辦單位說，今年有來自台灣、巴西、阿根廷、美國、馬來西亞、越南、新加坡、泰國、日本、韓國、中國等十多個國家廿支隊伍參與，逾一百位國內外風箏好手較勁。

晚上有煙火、夜光風箏表演

除了各式風箏迎風招展，今年還安排「達人風箏秀」，邀請風箏達人帶領民眾一起放飛風箏，今天晚間還有浪漫的煙火與夜光風箏表演，中國陽江隊將帶來會「吐煙噴火」的夜光龍風箏，龍身裝有一千六百八十顆ＬＥＤ燈泡，要將北海岸的夜空點綴得美麗燦爛。

主辦單位還設置風箏創意展，展出老梅國小及石門國中學生的作品，並邀請國際風箏大師黃景楨的藝術風箏作品展覽，以石門鐵觀音為染料製作的茶染風箏結合在地主題。

這項活動只有今天一天，活動內容還有北海岸農特產市集、風箏ＤＩＹ、集戳章送紀念品、北海岸深度一日遊等，今天下午規劃「石門追風趣」，邀請民眾到石門漫遊、拍照打卡，有機會獲得住宿券、折價券，活動詳情上「新北市北海岸國際風箏節」官網www.ntpc-kite.com，臉書粉絲頁搜尋。