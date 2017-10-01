〈台北都會〉門牌改黃底黑字？民嫌像符咒

2017-10-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府將於明年起全面更新家戶的門牌，雖然預算尚未通過，但新的門牌已經曝光，對於黃底黑字的顏色外觀，市議員李坤城昨天反映說，有不少民眾覺得好像住家門口被貼符咒，感覺不吉利，他建議公開徵選，讓市民有參與感。民政局局長江俊霆回應說，新門牌的樣式尚未定案，將研議公開徵件的可行性。

李坤城質詢說，民眾關切明年即將更換新門牌的圖案，雙號、單號分別以紅底白字、黃底黑字做區別，其中「黃底黑字」已有爭議聲，不少民眾覺得很像符咒，讓人覺得不吉利、觸霉頭。

議員建議公開徵選 擴大市民參與

李坤城表示，桃園市今年起更新門牌，市府舉辦公開徵件選拔，廣邀民眾投稿，三個月就徵得上百件設計稿並開放網路票選，他建議新北市比照桃園市辦理公開徵件，擴大市民參與感，也避免公務員閉門造車，設計出不符使用需求或觀感不佳的樣式。

民政局︰尚未定案 考慮公開徵件

江俊霆答覆說，在升格之前，當時的台北縣門牌由各鄉鎮市公所自行製作換發，規格不同、顯得雜亂，升格後並未統一更新，全市總家戶數約一百五十萬戶，明年編列七千萬元預算，全面換發新門牌，預算已送市議會審查，等今年底通過後即可執行。

江俊霆說，已曝光的樣式並非核定版本，樣式仍在內部討論階段，紅底白字、黃底黑字是參考國外道路指標，考量夜間辨識度而試做的，未來會考慮公開徵件。

對此，民眾看法不一，三重區王先生認為，黃底黑字的感覺很像符咒，貼在門口非常奇怪，觸人霉頭很不好；中和區李小姐說，黃底黑字的配色，讓人聯想到時代力量的基底色調，好像在幫特定政黨宣傳，不適合用於門牌，至於紅底白字色彩鮮明，活潑有朝氣；板橋區張先生表示，黃底黑字一目了然、識別度很高，不覺得像符咒，並無不妥。