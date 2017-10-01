〈北部〉今逢假日 公費流感疫苗照開打

2017-10-01

首度新增六個月內嬰兒的父母、托育人員

〔記者王峻祺、江志雄／綜合報導〕公費流行性感冒疫苗今起開放施打，雖適逢星期天休假日，花蓮縣衛生局動員縣內廿九處流感疫苗接種站，提供民眾接種服務，宜蘭縣部分流感合約醫療院所及衛生所，也提供接種服務；今年還擴大接種對象，首度新增六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，盼能有效提前控制流感疫情。

宜蘭另3千多劑疫苗 供中低收入戶等施打

而宜蘭縣政府爭取經費，另外提供三千多劑免費流感疫苗，服務縣內十九到四十九歲低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、國中小和高中職學校教職員、志工與警察人員施打，用完為止。宜蘭縣衛生局表示，符合施打流感疫苗鄉親，請攜帶身分證及健保卡，相關資訊可上宜蘭縣衛生局官網查詢，查詢專線：03-9357011。

花蓮縣歷年接種公費流感疫苗民眾平均僅約五成，自去年起縣府放寬施打條件並提高劑量後，成功增加三成施打意願，今年將追加擴大六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等對象均能接種疫苗，可望提升整體施打率。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，每年流感疫情高峰期約在十一月底後，因疫苗接種完，還需等約二週以上才會產生足夠抗體、具保護效果，衛生局建議民眾應儘早接種，並在施打疫苗前留意身體狀況，今年公費流感疫苗擴大接種，包括滿六個月以上到國小入學前幼兒；國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生；五十歲以上民眾；具有潛在疾病者，含高風險慢性病患、BMI大於等於卅、罕見疾病患者及重大傷病患者；孕婦及六個月內嬰兒之父母；幼兒園托育人員及托育機構專業人員；安養機構對象；醫事及衛生防疫相關人員；禽畜業及動物防疫相關人員等。