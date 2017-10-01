〈北部〉私幼轉型非營利 宜縣首家揭牌

2017-10-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣華國非營利幼兒園昨天揭牌，是縣內私立幼兒園轉型非營利幼兒園的首例；縣府教育處長簡菲莉期許透過公私協力方式，提高縣內公共化教保服務比例，滿足地方需求；華國非營利幼兒園現有九十一名學生，月費為五千五百七十八元。

宜蘭縣幼兒園類型分為公立國小附設幼兒園、鄉鎮市幼兒園、私立幼兒園、非營利幼兒園，公私幼每月平均收費價差五千元以上，受不景氣影響，許多父母搶著讓孩子就讀較低廉的公幼，造成公幼名額供不應求，縣府積極推行擴大公共化教保服務政策，設立非營利幼兒園成為重要政策。

宜蘭縣公立國小附幼、鄉鎮市幼、私幼及非營利幼兒園，分別有四十五、三十一、四十六、三園，位在五結鄉的華國是全縣第三座非營利幼兒園，第一間由私立轉型的案例，就讀非營利幼兒園家長負擔七成學費，其餘三成由縣府買單，教育處每年請會計師至非營利園區做績效考核，並上網公告會計簽證結果，供各界檢視。

五結鄉長簡松樹、縣議員黃適超、沈德茂等人，出席華國非營利幼兒園揭牌儀式，華國負責人王信雄說，轉型非營利幼兒園，是因應少子化挑戰，降低家長負擔，更在縣府監督下，保障老師薪資待遇，確保教學品質。

簡菲莉說，宜蘭縣部分私幼因少子化衝擊，面對經營困境，若能公私協力，轉型成非營利幼兒園，可紓解公幼搶破頭情形，歡迎其他私幼申請加入非營利行列。

非營利幼兒園不以營利為目的，如有盈餘用來改善設施設備及穩定教師薪資福利，以利永續經營，全縣第一所非營利幼兒園設在員山鄉大湖國小，第二所是三星鄉大隱國小，預計明年八月在宜蘭市光復國小成立第四園，四個園所合計招收三百一十三名小朋友，每月費用三千五百到五千八百元不等。