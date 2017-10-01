〈北部〉社企中心揭牌 尤努斯隔海祝福

2017-10-01

市府將培育人才 輔導社會企業成立

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園市政府青年事務局成立「桃園市社會企業中心」，希望有更多社會企業加入解決社會問題的行列，市長鄭文燦昨天為中心揭牌時表示，社會企業中心將透過舉辦國際研討會、競賽、策展等方式，協助培育及輔導更多社會企業人才及社會企業成立。

社會企業是同時具備社會關懷與獲利能力的公司型態組織，特點就是將社會關懷轉換或發展成為能夠永續經營的商業行為，青年事務局長陳家濬說，像是回收二手衣再製成文創小物販售，設立銷售平台幫助果農產地直銷以減少盤商剝削，都是能營利又能協助解決社會問題的社會企業案例。

鄭文燦表示，桃園市政府與中央大學尤努斯社會企業中心合作，引進國際經驗成立桃園市社會企業中心，希望扶植更多有志人士成立社會企業，協助解決社會發展遇到的問題，包括就業、貧窮、缺水等問題；在昨天的揭牌典禮上，創建孟加拉鄉村銀行、曾獲諾貝爾和平獎的穆罕默德．尤努斯，也隔海捎來祝福：「希望桃園市能成為社會企業之都，做為其他城市的典範。」

鄭文燦表示，未來社會企業中心將以國際研討會、論壇、工作坊、創意競賽等方式，培育社會企業人才，進而輔導更多的社會企業成立，若非營利組織想轉型為社會企業，中心也會給予相關協助，希望從點到線到面，將桃園市打造為全方位的社會企業城市。