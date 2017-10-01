〈北部〉台鐵、清華高中產學合作 培育鐵道人才

2017-10-01

〔記者周敏鴻／新屋報導〕交通部台灣鐵路管理局（簡稱台鐵）局長鹿潔身，昨天與新屋區清華高中校長陳光增簽署產學合作契約書，未來清華高中軌道車輛科三年級學生，畢業前都將前往台鐵位於楊梅區的富岡車輛基地實習四週，提升實務技術能力。

清華設軌道車輛科 全國唯一

鹿潔身表示，因公務人員退休潮等因素，台鐵人力嚴重不足，從二○○八年起儘管每年都招考約一千名員工，至今仍未能補足人力，其中尤以基礎技術人員的斷層最為嚴重，所以台鐵決定與全國唯一設有軌道車輛科的清華高中合作，希望從學校端開始扎根，協助培育更多的鐵路專業人才，未來能投入台鐵工作行列。

清華高中從二○一三年起設立軌道車輛科，課程規劃涵蓋機務、電務、運輸、餐旅、工務等項目，期間曾獲台鐵贈送Ｒ七○柴電機車、復興號車廂等，讓學生有實物可以學習維修等相關知識；陳光增表示，軌道車輛科目前已有兩屆、約一百廿位學生畢業，其中七人進入打造軌道車輛的台灣車輛股份有限公司服務，其餘畢業生則進入大學修習車輛系或機械系，繼續厚植未來投身軌道車輛產業的實力。

富岡基地實習 增加實務經驗

陳光增表示，清華高中如今能進一步與台鐵產學合作，對於學生增加實務經驗非常有幫助，未來學校將安排軌道車輛科三年級學生，以每梯十人、為期四週的方式，讓兩個班、七十位學生都有機會到台鐵富岡車輛基地實習。

軌道車輛科的學生們非常期待，因為進入軌道車輛業界服務，初入行就可望有三萬四千元到三萬六千元的月薪，他們說，台鐵富岡車輛基地是台鐵最大的維修基地，在基地實習有助於了解現場的實務操作，以減少理論與實務間的落差、提升車輛維修的能力，對於準備鐵路特考、成為台鐵正式員工，也會有很大的助益。