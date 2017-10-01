〈中部〉公費流感疫苗開打 納新生兒父母

2017-10-01

托育機構人員也納入

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公費流感疫苗接種今天開打，施打對象除了五十歲以上成人、六個月至十八歲以下青少年等，今年新增施打對象為六個月內嬰兒的父母和幼兒園托育員及托育機構專業人員，疾管署提醒符合資格對象應儘速接種，提早產生保護力。

台中市今年共準備七十二萬八千七百劑流感疫苗，昨天衛生局長、疾管署中區官員、醫師，以及接種對象老人、孩童、孕婦和新增新手爸媽、托育人員，拿巨型針筒刺破病毒氣球，呼籲踴躍施打。開打首日遇上週日，防疫不休息，城中和山海屯區都有部分合約醫療院所和衛生所提供施打。

疾管署中區管制中心副主任柯靜芬指出，今年全國採購六百萬劑流感疫苗，與去年相同，估計新增對象增加廿五萬人，恐無餘劑開放全民施打；她也提醒，流感重症有七成五沒有接種，前年流感嚴重疫情季造成全國超過二千人重症，去年民眾踴躍施打，每四人就有一人接種，重症人數減少一半。

衛生局長呂學宗指出，流感重症仍集中於老年人，但五十歲壯年人和孩童、青少年仍有危險，流感疫苗可提供健康成年人七到九成保護力，老年人可減少六成併發症及八成死亡率，施打後約二週產生保護力，但六個月後逐漸下降，必須每年施打。

今年流感疫苗公費接種對象為五十歲以上成人、滿六個月至十八歲青少年、孕婦、高風險慢性病患或身體質量指數（ＢＭＩ）大於或等於三十、罕見疾病、重大傷病患、及低收、中低收入戶家庭等。

符合接種對象施打可至全市五六三家合約醫療院所、卅區衛生所，衛生局也會進入校園施打，至於幼兒園、社區、企業滿三十人可向衛生所申請前往施打。