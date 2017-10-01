〈中部〉鰲峰山公園、中正露營區 開放中秋烤肉

2017-10-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕中秋流行烤肉團圓，市府建設局昨天表示，全市除清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，比照往年禁止烤肉及野炊，中秋節前夕與當天將派員加強取締，違者處一千二百元罰鍰起跳。

其餘公園綠地禁烤 違者開罰

建設局說，台中市公園、綠地與園道禁止烤肉或野炊，如違規可依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第十三條規定，處一千二百元以上六千元以下罰鍰，全市開放烤肉的地點，只有清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區。

建設局提醒民眾配合並共同維護公園綠地清潔，中秋節前一天與當天，市府也將組成勸導小組加強稽查，如違反規定將先行勸導，不聽勸導者將開罰，盼共同維護公園景觀，避免造成危險及污染。

市議員王立任說，維護環境整潔和空氣品質是普世價值，但是中秋節烤肉已成為流行節慶活動，家人及朋友也會藉由活動相聚，雖然規定公園及綠地不得烤肉，盼市府廣為宣傳並以勸導為主。

市議員楊典忠表示，鰲峰山公園烤肉區周邊的環境水源、廁所設備都非常充足便利，海線民眾兒時回憶都在那邊，現在又有兒童遊戲區、觀景平台與彩虹橋，非常適合家庭或團體聚會烤肉。

陳姓市民則說，非常不認同市府只開放兩座公園烤肉區，中秋烤肉活動是市民重要節日活動，禁止利用鄰近公園、綠地、園道空地，實在很不公平，市府應適應風潮，規劃更多合適的烤肉地點，讓大家能盡興。