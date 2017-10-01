〈中部〉田尾輔選罰10萬 林佳龍將上訴

2017-10-01

〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市長林佳龍去年六月到彰化縣田尾鄉，為補選鄉長黨籍候選人陳孟杰站台拜票，選委會認為林佳龍當時擔任台中市選委會主委，輔選行為違反選罷法，裁處罰鍰十萬元，林佳龍不服提起訴願遭駁回，提起行政訴訴訟，但彰化地院近日駁回林佳龍上訴。林佳龍表示，會再上訴，必要時會聲請釋憲。

判決指出，林佳龍去年三月至七月期間擔任台中市選舉委員會主任委員，卻在七月二十二日赴彰化縣田尾鄉，陪同民進黨推薦的鄉長候選人陳孟杰掃街拜票，此舉遭彰化縣選舉委員會認定違反公職人員選罷法，裁處十萬元罰鍰。

林佳龍不服，在今年三月提起訴願，但遭中央選委會駁回，林佳龍再提起行政訴訟。林佳龍主張，原處分及訴願決定違法擴張解釋法令，且他未利用市政資源挹注黨內選舉事務，而且都有請假。同時他也指出，國民黨籍前台中市長胡志強，曾在九十八年十二月至一○一年擔任選委會主委期間，到高雄市輔選卻合法，認為原處分及訴願決定應撤銷。

彰化縣選委會函文解釋，選務人員不應以職務轄區的候選人為限，即便對職務轄區外候選人助選，同樣損及公眾對選務人員執法信賴，更違反中立立場。

林佳龍今日表示，當時基於政黨政治，前往外縣市為候選人助選，並非在台中市，也依法請假，沒有干涉任何台中選務，符合政黨政治原則與行政中立。對於判決結果，將再上訴，必要時也一定會聲請釋憲。