〈中部〉校園生命教育 棄養兔入厝即洞房

2017-10-01

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣二林鎮興華國小最近入住兩位賓客，每天都有學童在旁圍觀，還有人負責打掃餵食，這麼重要的客人原來是兩隻被棄養的兔子，校方為此還打造一座豪華「白宮」給兔子住，昨天校方為兩隻嬌客舉行「入新厝」，還有小提琴伴奏，相當熱鬧，小兔子難掩興奮，一入新厝竟馬上「洞房」，心急的模樣讓不少小朋友好害羞，校長莊世雄說，為流浪兔找個家，是最好的生命教育。

莊世雄表示，日前晚間有兩名男子提著寵物籠入校，旋即離去，隔日一早他們就發現兩隻一公一母的兔子校園蹦蹦跳，於是在校長室前用簡易圍籬圈住，由於兩隻小兔子模樣可愛，很快就吸引學童目光，一下課就來看兔子，在與學生討論後，決定收養兩隻流浪兔，並取名公兔為閃電小白，母兔叫妮妮。

收養期間，學童主動分配打掃跟餵食，遇到假日就輪流抱回家飼養，以免遭野狗攻擊，學校志工徐英文也發揮巧手，運用廢棄木材，花了五天打造一座白色兔屋，讓兔子住得安心舒服。

莊世雄也說，昨天剛好是中秋連假補課，由於兔子是嫦娥在月亮的寵物，這兩隻兔子就像是上天給的中秋節禮物，因此舉行「入新厝」，順便宣導飼養寵物「愛牠不要棄養牠」的生命教育課程。

兔子們也很興奮，一進入新厝，就馬上「洞房」，莊世雄說，雖然有點尷尬，不過也是生命教育重要的一部分。