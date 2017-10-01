〈中部〉日月潭船票定門檻價 300元起跳

2017-10-01

甩削價競爭確保品質

〔記者劉濱銓／南投報導〕遊湖大變革！日月潭遊艇業者過去因長期削價競爭，以致遊湖品質良莠不齊，近來則是中客縮減衝擊遊湖產業，業者飽嚐低價苦果，對此南投縣政府與遊艇公會，為跳脫價格紅海、提升品質，將訂出三百至一千五百元的票價區間，盼以最低門檻票價，確保品質與遊客權益，以維日月潭遊艇產業長遠發展。

南投縣渡船遊艇公會表示，受價格競爭影響，現在不到百元就能遊湖，搭船淪為交通船，而過去中客來台人數多時，超速趕船趟也潛藏風險，為一改低價惡性循環，趁著中客縮減產生的旅遊質變與契機，制定最低票價區間，未來遊湖將附加導覽解說、茶品甜點服務，使票價回歸合理範圍，也藉此提升遊湖品質。

南投縣府訂自治條例

南投縣政府觀光處說，近來已透過自治條例制定遊湖票價區間，業者可在三百至一千五百元的價格帶提供遊湖附加服務，如更完善的導覽、舒適安靜的電動船艇，以及茶點飲食等，而針對船齡較舊，或現有硬體無法配合的業者，則有「專案申請」輔導機制，藉此提供政策配套，協助業者改善。

收費標準草案日前公告結束，業者並無意見，預計年底前可頒布、明年施行，未來最低票價上路後，也將加強稽查，違者可處六千至六萬元罰鍰。

另外，日月潭風景區管理處配合十、十一月的花火節活動，也將專案試辦夜航，藉由配合政策發展電動船的業者，投入十四艘電動船營運，初期試辦十九天，透過管制船速、航線、航行軌跡與乘客數，掌握夜航安全，並蒐集營運資料，作為日後夜航業務參考。