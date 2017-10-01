〈中部〉溪州廢棄掩埋場大火 臭遍南彰化

2017-10-01

殘火至昨晚仍未撲滅

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪州鄉一處停用十三年的區域垃圾掩埋場前天傍晚驚傳火警，火勢一發不可收拾，消防人員灌救至昨日晚間，殘火仍未撲滅，悶燒濃煙隨著風勢遍佈南彰化，不少居民反應空氣瀰漫噁臭塑膠味。溪州鄉公所表示，有民眾在掩埋場旁隨意燃燒廢棄物，才引燃大火；環保局人員到場監測，臭味應是掩埋場廢棄物悶燒所致，此舉已違反空污法，將追查行為人，最重可處十萬到一百萬元罰緩。

常有人翻牆偷倒偷燒

溪州鄉區域垃圾掩埋場占地九公頃，原為南彰化十三鄉鎮垃圾掩埋處所，溪州垃圾焚化爐啟用後，該掩埋場一度收取事業廢棄物，經地方抗議後封場，迄今逾十三年，雖然該掩埋場有圍籬圍住，但常有民眾翻牆偷倒或燃燒廢棄物，一場無名火再度燒出問題。

溪州鄉張厝村長呂昭明指出，前天傍晚有村民目擊一名男子翻越圍牆進入掩埋場，沒多久就火焰沖天，趕緊通報消防隊來滅火，彰化縣消防局第四大隊長葉清添表示，出動十一輛水車，二十七人次滅火，火勢在當晚十一點前獲控制，但火源向下燃燒以致持續悶燒，該掩埋場周遭有多處廢棄物燃燒痕跡，不排除是民眾任意燃燒廢棄物引發大火。

溪州鄉長黃盛祿說，有民眾在掩埋場旁隨意燃燒廢棄物，才引燃大火，已調派三輛怪手協助消防隊開挖，目前僅剩殘火處理。

補課國中生紛戴口罩

這場火警濃煙擴散一整夜，影響南彰化空氣品質，田中、二林、竹塘甚至十多公里遠的員林市都有民眾上網抱怨，空氣瀰漫噁臭塑膠味，竹塘莊姓民眾表示，當晚空氣臭到吐，絕非是燃燒一般雜草，必須緊閉門窗；鄰近兩公里的溪陽國中昨天補課，惡臭瀰漫校園，學生紛紛去保健室拿口罩上課。

違空污法最高罰百萬

彰化縣環保局長江培根表示，該場火警造成南彰化空污指數升高，初步調查，有民眾亂倒廢棄物並引火燃燒，致延燒到掩埋場，若找到行為人將依違反空汙法開罰十萬到一百萬元，若是清除業者隨意偷倒，恐違反廢棄物清理法，可處一年以上五年以下徒刑。