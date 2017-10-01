〈中部〉不可思議的印度 故宮南院登場

2017-10-01

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕國立故宮博物院與印度台北協會共同策辦「亞洲藝術節︱印度月」，即起至十月二十九日在故宮南院舉行，展出印度文物，呼應南院展覽中的「來自天方的仙工︱南亞美玉特展」，還有印度的表演藝術、講座沙龍、電影精選及美食等，讓民眾進一步探索印度藝術及傳統文化。

故宮院長林正儀說，公元一五二六至一八五七年，蒙古在印度建立蒙兀兒帝國，透過跨越文化和政治疆界的交流，各種工藝大放異彩，玉器工藝更獨樹一幟，既硬且韌的玉料經巧匠雕刻，呈現花葉柔嫩豐饒煥麗，南院就展出多件精巧雅緻的印度玉器。

印度Henna彩繪又被稱為「蔓蒂藝術」，是透過指甲花顏料在身體上彩繪，象徵好運且不會造成皮膚傷害，效果可持續七至十五天，展演期間提供Henna彩繪體驗。

林正儀說，印度人喜歡裝飾，將金線、金屬亮片、雲母、珍珠等飾品或織或縫或繡於絲、棉及毛料中，裝飾出各種紋樣及閃爍金光的印度傳統服飾，這次也有印度傳統服飾體驗，連工作人員都穿著傳統紗麗迎賓；十月份每個週末都有關於印度文化的精采室內、外活動，逢假日邀請印度主廚在野餐區擺設快閃餐車，供應正統又平價的風味美食。

印度台北協會會長史達仁、副會長賈旭明昨出席開幕茶會，史達仁強調，印度擁有多元文化，包括佛教、瑜珈都是從印度流傳全世界，被譽為「不可思議的印度」，希望台灣民眾到南院體驗。

南院配合國慶連假，九日（週一）照樣開館，當天穿著印度服飾免費入館，十日院慶免費入館。