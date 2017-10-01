〈中部〉產銷履歷農產品禮盒 國道服務區開賣

2017-10-01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕香蕉價格慘跌，農糧署昨天在國道三號古坑服務區推出產銷履歷節慶禮盒上國道活動，促銷香蕉拉抬蕉價，歡迎用路人「一袋一蕉」，優先選購溯源農產品禮盒，為台灣農業加油。

農糧署北區分署長蘇宗振指出，國道三號古坑服務區舉辦「農濃中秋禮上國道」國產優質秋蕉暨產銷履歷節慶禮盒企業揪團行銷發表會，即日起至十月十日，在全國十一處國道服務區都能買到國產特選秋蕉及產銷履歷節慶禮盒。

銅板價一袋一蕉 帶動買氣

主辦單位特別安排美麗的正妹模特兒走秀，還有茶道示範，帶動全場氣氛及買氣，歡迎用路人以銅板價五十元「一人一手一袋一蕉」。

農糧署主任秘書翁震炘說，感謝新北市各級農會、桃園市農會及其他企業福委會已團購一千八百箱香蕉，歡迎機關團體、企業公司揪團繼續訂購。

翁震炘強調，秋蕉新鮮採收上市，富含膳食纖維、多醣類及鉀、鈣礦物質，肉質Ｑ彈，質優味美，不僅能補充身體所需營養，還可助消化，即日起至十月廿日，以每箱十五公斤四百元（含運費）感恩優惠價格供應。

翁震炘指出，優質香蕉都有嚴格品質管控，訂購專線可洽詢中華民國果菜合作社聯合社04-8783051或至該社寶島好農蔬果易購平台http://shop.fvc.org.tw/下單；國產產銷履歷農產品節慶禮盒訂購專線：04-25584091（南仁湖企業流通事業群管理中心）。