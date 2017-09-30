〈南部〉台灣設計展開幕 1500件展品細細瞧

2017-09-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○一七台灣設計展」昨在成功大學格致堂開幕，今年設計展以「幸福設計在台南」為主題，投入近千名人力，集結八百位設計師及學生、一千五百件展品，經濟部次長龔明鑫、南市代理市長李孟諺及成大校長蘇慧貞共同揭開序幕點亮「幸福小屋」，邀請民眾來體驗台南古都新魅力。

龔明鑫說，今年設計展是歷屆以來最大規模，看到文化與設計的結合，期待藉由設計，傳遞出台灣文化。

李孟彥舉例說，台南好吃冰棒一枝廿元左右，藍晒圖文創園區有家冰棒注入新穎巧思，一枝賣到一百元照樣賣得很夯，可見設計能量威力有多大！

蘇慧貞指出，開幕地點選在格致堂古蹟，這是古蹟修復後首度藉開幕亮相，最特別的安排是多國語言直播，廿名在校外籍生，兩人一組，利用手機以不同語言，透過成大臉書粉絲頁平台，將典禮過程傳送到世界各角落。

馬來西亞籍的張苑柔、程盟凱說，手機直播是很棒的點子，讓外籍生以自己國家的語言，介紹台南、介紹盛大的設計展，家鄉朋友同步分享這個大活動，直播也考驗隨機應變能力，是很好的經驗。

成大舊圖書館是主展區，分為「南風館」及「主題館」，衛星展區在C-Hub成大創意基地的「國際館」、藍晒圖文創園區的「新銳館」、吳園台南公會堂的「工藝館」、原日軍步兵第二聯隊官舍群的「生活館」、原台南愛國婦人館的「藝陣館」、原台灣總督府專賣局台南支局台南出張所的「體驗館」，展期到十月十五日。