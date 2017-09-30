〈南部〉《台灣三部曲》開拍 魏德聖：盼台南文化精神被看見

2017-09-30

〔記者王捷／台南報導〕台南人文薈萃，一間輕食店「臺南特有種」在中西區悄悄開幕，店內四處可見魏德聖的電影周邊道具，比如《KANO》的球衣、《賽德克巴萊》的織布機及《海角七號》的情書，這間店的幕後推手就是魏德聖，魏德聖透露新作《台灣三部曲》的想法，他說，台灣三部曲不是二、三年就能拍攝完成的電影計畫，對南部的電影產業影響他不敢保證，但是希望能讓全國、全世界能看見台南的文化精神。

「臺南特有種」店內販售輕食、飲料，魏德聖說，當時在北部開設的「特有種商行」是為擴展電影周邊商品的通路，為讓店內活絡，才販售飲料、輕食，有幸受到台南企業老闆賞識，希望台南也有類似商店，才促成「臺南特有種」。

「臺南特有種」從裝潢就很有電影味，店內裝飾曾出現在魏德聖的電影中，除了美術道具，也存放工作側拍照、場記，留下拍攝電影過程的血汗，讓民眾看見電影產業不為人知的一面。

過去電影產業集中在北部，但自魏德聖的《海角七號》開始，在電影界興起「南部取景」熱潮，部分學界、業界人士希望藉此將電影陣地南移，加上這次魏德聖《台灣三部曲》巨作將在南部進行長時間拍攝，產業南移話題又不脛而走。

問到「臺南特有種」是否為魏德聖未來拍攝計畫的前哨？魏德聖說，他很難保證會帶來什麼影響，在製作電影時配合的拍攝人員、演藝人員、燈光、美術等等，在《三部曲》結束後，會不會撐到下一次電影繼續聘用，這個沒人知道。

魏德聖說，他無法回答《台灣三部曲》是否能替電影產業帶來影響，但是電影產業的未來他經常反思。魏德聖希望，無論有什麼影響，這次的《台灣三部曲》能讓觀眾發現台南的文化，他常跟一位西拉雅學者聊天，學者自稱是守墓人，拼湊文化遺骸，如果沒有注入精神，遺骸終究是遺骸，但是電影能給台南的古蹟、場景注入精神，會讓台南的文化有生命。