〈南部〉借貸案敲定 維冠、大智大樓12月動工

2017-09-30

台銀同意低利貸款

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○六震災的重建工程再邁進一步，關鍵性的借貸案敲定，維冠大樓借貸三億元、大智市場大樓借貸三．二億元，台灣銀行同意低利貸款，昨由台南市代理市長李孟諺、台銀董事長呂桔誠及維冠更新會理事長楊寧廷、大智更新會理事長李銘塗共同簽署融資貸款合作意向書，預計十二月可開工，一○九年完工，住戶要「回家」的路愈來愈近了！

預計一○九年完工

維冠大樓將興建十五層樓、四十八戶，市府在協助過程中，原本運用善款收購部分不想留在原地重建的住戶售地共九十坪，後來經更新會討論，市府再以每坪卅七．七萬元，約三三九三萬元賣給更新會重建戶；至於大智市場大樓，市府則將取得一至二樓市場用地，將可做超商賣場用途。

李孟諺說，重建過程協助更新會洽詢多家銀行低利貸款，是由當時的市長、現在的「賴院長」出面拜託才促成，完工後台銀協助符合資格住戶辦理中央震災重建三五○萬元低利貸款，貸款利率○．五六二％。

另外，市府提供維冠重建戶補助近一．六億元及大智市場重建戶約一億元，項目包括都更規劃、建築設計監造、建物拆補、租金補貼、重建期貸款利息、重建工程等補助，即時解決地震發生當下受災戶居住困境並協助克服重建經費籌措問題。

都發局表示，維冠及大智市場大樓兩案事業計畫及權利變換計畫已於今年八月廿九日審議通過，順利完成更新審議，而台灣銀行深知都更審議後的關鍵在於重建資金，多次主動與市府洽商融資貸款方案，提高大智及維冠重建案融資成數，資金均已到位，預計十二月大樓工程即可開工。