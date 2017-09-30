〈南部〉帶毛小孩出遊 觀旅局推導覽地圖

2017-09-30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕現代人重視休閒活動，常為踏青何處去而傷腦筋，有時也因環境空間不方便，寵物無法隨行，難免掃興，市府以插畫創作的方式，首度推出友善毛小孩可野餐、露營出遊等主題特色的導覽地圖，並串連成觀光動線，提供行程規劃的參考，讓民眾可以帶著毛小孩一起出遊，直呼「足感心」。

兩款地圖由台南市觀光旅遊局推出，昨天在新化虎頭埤風景區發表，列為友善業者之一的囍八格寵物餐廳、小滿食堂等，也帶著自家的店狗與會，帶來熱鬧氣氛。

友善地圖 列出23處景點、店家

「毛小孩遊台南」友善地圖，列出了廿三處景點、場域或店家，包含虎頭埤、安平老街、水晶教堂、七股鹽山、邊界驛站、林默娘公園、草山月世界等，都頗為知名。

至於「台南綠野遊」地圖，則是針對喜歡踏青或露營的親子所推出，介紹的景點、場域共卅一處，讓民眾扶老攜幼去旅行，重溫兒時遠足活動的樂趣。

綠野遊地圖 踏青露營親子遊

觀旅局局長王時思表示，台南除了適合巷弄尋幽、古蹟參訪或美食品嘗外，也是擁有豐富自然資源與生態環境的城市，適合週休假期時外出郊遊，因此設計了具特色主題的導覽地圖。

王時思說，這兩份插畫地圖的文案，都由有豐富旅遊經驗的作家黃郁清執筆，搭配知名的「阿春爸」獨特口吻，風格清新簡約，也讓民眾有機會帶著毛小孩一起享用台南的綠饗宴。

虎頭埤風景區在明天也將舉辦毛小孩健走活動，歡迎民眾一起帶著寵物享受悠閒時光；而兩款地圖即日起在台南各旅遊服務站、永華、民治市政中心等提供索取。