〈南部〉原博館落腳高雄 市府設專案推動小組

2017-09-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國家級原住民族博物館確定落腳高雄澄清湖園區。高市議員邱俊憲昨天提醒市府應積極準備，且應在地方舉辦說明會，他認為高雄條件最適合成立原博館，不只是國家級，而是國際級。

高市原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，行政院原民會宣佈原博館落腳高雄後，市長陳菊隨即裁示成立專案推動小組，由秘書長楊明州主持，共有十四個相關局處參與，將積極與中央接洽，進行前置準備。

谷縱同時指出，專案小組近期會安排現地會勘，確認整體情況，後續也會配合計畫進度，在地方辦理說明會，讓社區居民了解原博館狀況。

國家級原博館選址經多次爭議，行政院原核定鶯歌區，後來重新選址，有八個地方政府（桃園市、新竹市、花蓮縣等）提案爭取，終於在九月確認落腳高雄澄清湖。

高市原民會說明，澄清湖園區勝出原因包括與原鄉連結便利、基地面積廣達十四公頃、交通完備，加上高雄為南部重要國際城市，中央盼藉此打造「南原博、北故宮」。

原民會表示，中央後續要先修正先期推動計畫，之後約在一年內召開綜合規劃，確認博物館樣貌、展覽文物等，初步規劃廿八億元經費，預估七年完成。

市議員邱俊憲認為，原博館選址不是看原住民人數，是看所在位置潛力；他強調市府看待原博館不能只當國立，應該視為國際，透過原博館，讓外國朋友更了解台灣。

原民議員俄鄧．殷艾說，澄清湖園區空間遼闊，高雄本身也有最完整的十六個原民族群，又與南島語系連結深，選高雄最恰當。