〈南部〉假媒婆虛擬中油帥哥 騙渴婚女215萬判2年

2017-09-30

〔記者黃良傑／高雄報導〕五十三歲林姓婦人得知呂姓女子很想結婚，因此稱要介紹中油的帥哥「陳士豪」，林婦還一人分飾兩角，假扮陳男傳簡訊給呂女噓寒問暖、送禮物，並編造「母親住院」、「繳房貸」等理由向呂女騙錢，呂女連對方照片都沒見過，四年被騙二百一十五萬元，高雄地院判林婦二年徒刑、緩刑五年，並每月給付呂女兩萬元，直到給付完和解金二百萬元，全案仍可上訴。

每月付2萬給被害人 付完和解金

判決書指出，林婦於一○一年七月間認識呂女（四十六歲），以「麻吉」互稱，得知她單身未婚，認為有機可乘，謊稱可介紹中油公司內離婚的單身男「陳士豪」。呂女不曾見過男友「陳士豪」，連聲音、照片都沒聽見、看過，曾起疑要約見面，但林婦扮演假「陳士豪」便謊稱北部出差，或出國到日本照顧生病住院的媽媽，再藉「陳士豪」名義送呂女禮物，軟硬兼施地說「若不信任我，就到此為止」，呂女深怕失去男友，便不敢再追問下去。

假陳士豪不斷以母親住院、繳房貸等理由詐騙，呂女前後被騙逾二百一十五萬後，她向鄰居提及男友之事，鄰居剛好是刑大警官，懷疑遭詐勸她報案，警方調查林婦涉嫌詐騙，在其住處搜獲詐騙贓款四萬六千九百元及鑽石、項鍊、戒指、耳環、名牌手錶等，林婦原辯稱向呂女借款，最後坦承詐騙。