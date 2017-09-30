〈南部〉推自耕飲食 高雄大學闢農場

2017-09-30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學推廣有機無毒栽種觀念，這學期執行「校園實驗耕作計畫」，開闢十五個單位、總面積五百五十平方公尺耕地，提供校內師生職員申請教學、實驗、實習等耕作，才剛開放就登記一空。

開闢15單位 開放登記秒殺

高雄大學副校長連興隆表示，近年來國人食品安全意識抬頭，以及自耕飲食概念日益風行，加上運動健康與休閒學系、生命科學系等師生植物實驗、休閒農業實習場域需求，因此由環境衛生安全中心規劃校內近宿舍區空地供師生申請。

校方選取區域內八處土樣送驗，確認無重金屬等污染、非紅火蟻入侵區域後再進行翻土、埋設澆灌管線等後續事項。

該計畫預計明年1月中結束

環衛安中心陳又菁表示，限定種植合法的園藝、蔬果、實驗作物，禁止外來入侵種、法定管制植物（如罌粟花），計畫預計至明年一月中結束。

撥交儀式剛結束，登記者之一的生科系副教授王恆隆就在現場種下數株「檸檬香茅」，待數週可收成後萃（精）油實驗，王的專長為植物生理、植物生物化學、植物組織培養。

亞太工商管理學系姚郁紋、陳品均、運健休系黃羿筑等學生申請登記，藉此體驗「自耕、健康飲食」，兩人均來自務農家庭（族），對於農稼並不陌生，已規劃栽種牛番茄、茼蒿、青蔥、萵苣、蘿蔔、九層塔。