〈南部〉屏南滿天鷹群 赤腹鷹破20萬隻

2017-09-30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年九至十月是屏南地區赤腹鷹、伯勞鳥及灰面鵟鷹等猛禽過境季節，今年過境的赤腹鷹，創下民國九十三年以來罕見的廿萬大量，是歷年秋季赤腹鷹過境數第二多，不僅調查人員興奮，各地鳥友更齊聚墾丁社頂地區爭睹；也是在這段期間過境的伯勞鳥，則發生今年首起盜獵案，保七總隊第八大隊昨天查獲，依違反野生動物保育法送辦。

九月過境屏南地區的赤腹鷹，截至昨日已記錄到廿萬七千餘隻南遷，是繼九十三年後再次突破廿萬隻，漫天飛舞的鷹群成為墾丁秋季最美的風景。

灰面鵟鷹單日記錄7萬隻

另外，墾管處指出，同時過境的「灰面鵟鷹」於九月十六日及廿一日分別記錄到七萬及五萬餘隻的單日高峰，往年每年平均數量十二萬餘隻，今年確實相當難得，十月歡迎民眾到滿州欣賞國慶鳥的起降英姿。

7旬翁捕伯勞鳥被活逮

今年首起盜獵伯勞鳥案件發生在新埤鄉，七十三歲詹姓男子在警訊時強調，僅是懷念早年乾煸伯勞鳥的氣味，在田裡插設卅多支鳥仔踏捕食，並非為了販賣謀利。

保七總隊第八大隊指出，保育類伯勞鳥在早年物資缺乏年代，因為油脂豐厚酥香，被居民視為「天上掉下來的禮物」，近年保育觀念深植，捕鳥違法也不被世俗接受，每逢伯勞鳥過境期，僅查獲零星獵捕案件。