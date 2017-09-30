〈南部〉保護15年 截肢龜「楊過」重返大海

2017-09-30

出現想繁衍後代行為才予野放

〔記者張存薇／台東報導〕台東林管處、台東縣政府昨天傍晚野放五隻傷癒海龜，其中一隻左前肢遭截肢的綠蠵龜「楊過」，已在人類保護下生活十五年，因開始出現想要繁衍後代的行為，這次一併野放，希望牠順利找到「小龍女」；獸醫師李宗賢說，海龜斷肢並不少見，不影響牠的攝食與游泳能力，現場有民眾擔心牠回到大海後生存不易，拚命為牠加油。

今年元月到五月底，台東縣共通報廿四起海龜被流刺網誤捕或擱淺案例，多送往屏東縣國立海洋生物博物館照料，台東林區管理處長劉瓊蓮表示，台東通報海龜案例居全台之冠，顯示台東海龜資源豐富，海龜保育意識極高，選定在杉原沙灘野放，主要是曾記錄過海龜上岸產卵，希望透過正確的野放方式，讓已恢復健康的海龜回到大自然。

五隻海龜中，左前肢截肢的「楊過」約卅多歲，重達七十公斤，李宗賢說，「楊過」出現跨騎母海龜、想要繁衍後代的行為，經過評估決定野放，其他四隻則都是幼齡海龜，均為今年在東海岸抓到的，目前傷勢都已恢復。

昨天傍晚，在幼兒及佛教福智基金會志工、東巡局人員祝福下，海龜一隻一隻從橘色水槽中被放在沙灘上，第一隻就是「楊過」，可能因為很久沒接觸大自然，一開始顯得有點猶豫，最後還是略偏左的往大海爬去，順利接觸海水後即被浮力帶起順利游泳。第二隻玳瑁身手矯健地直衝大海，第三至五隻綠蠵龜稍有停頓，在李宗賢幫助下，推往杉原大海。

民眾看到「楊過」斷肢，都十分不捨，也擔心牠回大自然後難以生存，李宗賢表示，海龜在海上受傷、斷肢的情況並不少見，不會影響牠游泳與攝食。