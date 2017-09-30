〈南部〉慈濟設校市府繳租金 議員批不合理

2017-09-30

校方︰依照合約進行

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府在民國九十六年獎勵民間興學，以每年支付一千一百多萬元土地租金換取慈濟興建附設國中、小學的私立高中；市議員唐碧娥昨指慈濟每年獲得大量捐贈，市府還得幫忙繳租金相當不合理。校方回應說，一切依照合約進行，學校每年也編列一千一百多萬元獎學金幫助弱勢學生。

唐碧娥指出，市府當年以獎勵民間興學自治條例與慈濟簽約設立學校，但身為公益團體的慈濟不僅每年收到民眾大量捐贈的善款，也因超過六成符合公益目的支出而免繳所得稅，資產雄厚，市府每年竟然還要幫忙向國有財產署及教育部學產基金繳交一千一百多萬元的租金，相當不合理。

議員︰弱勢保障學生名額應提高

唐碧娥表示，儘管市府無法片面解除契約，但民國一百一十一年再次換約時，應要求校方將弱勢保障學生的名額提高到招生名額的一成，保障台南學子的受教權。

教育局長︰會再努力爭取

教育局長陳修平表示，會再努力爭取。對此，校方回應，和市府之間都有溝通管道，任何要求都能提出來討論，雖然不必負擔土地租金，但每年的獎助學金都超過一千一百萬，光是去年就花了一千一百四十八萬，今年更編列一千三百多萬元，對於弱勢學生更是學雜費全免，而非僅止於契約所訂「減至公立收費標準」，況且就算資產雄厚也都是十方大德的善款，得專款專用。