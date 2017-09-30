〈南部〉水利會長擬官派 自救會：將北上抗議

2017-09-30

自救會：直選才符合民主

〔記者邱灝唐／台南報導〕農田水利會會長、會務委員將在明年五月任期屆滿，農委會擬將現行會員直選水利會會長再改為官派會長、水利會公法人身分改為政府機關，引起不少明年有意參選會長的陣營不滿，全國農田水利會反延任反改制自救會台南分會昨天強調，直選水利會長才符合民主國家的原則，如果政府一意孤行，將號召會員上台北抗議。

水利會在日治時期稱水利組合，到了民國六十四年政府代管水利會，暫停會員代表選舉，會長由省府派任，七十一年改為會員直選，八十三年再改為官派會長，九十一年又改成直選，任期四年一屆。全台灣現設有十七個水利會組織，嘉南農田水利會會員數超過廿萬人。

全國農田水利會反延任反改制自救會台南分會召集人、嘉南農田水利會專門委員何太山表示，農委會去年向基層徵詢改制的意見，儘管不少會員和員工都表反對，但政府卻依然要將具有「公法人」身分的水利會改為政府機關，會長的產生也由實施十五年的會員直選改為官派。

他指出，直選才符合民主制度和普世價值，任意廢除將是違反憲法保障的集會結社自由，如果政府仍然一意孤行，也將會號召會員上台北抗議。

水利會會長及會務委員任期將於明年五月屆滿，但立法院長蘇嘉全去年五月，喊出修訂農田水利會組織通則，引起正反雙方熱議。

水資源保育聯盟︰有權無責不合理

台灣水資源保育聯盟指出，農田水利會擁有水權、也領有政府補助，但經手龐大的利益卻不用受監督，有權無責相當不合理，而且也經常與地方選舉掛勾，影響農業發展。

何太山怒斥說，台灣各地水利會每一年都受到農委會和經濟部相當嚴格的查核，並非外界所稱有權無責、不受監督的情形，況且水利會從來沒有分哪一個黨派，只有「水利黨」而已。

農田水利會組織由於深入在地，水利會選舉常是地方派系競相爭取之地，在政治、利益考量下，改制才會引起如此大的風波。