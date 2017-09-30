〈南部〉最吵的路安靜了 高雄中安路重鋪完成

2017-09-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被喻為「高雄市最吵道路」的中安路，每天都有大量貨櫃車進出，住戶及學生經常受到隆隆聲疲勞轟炸，好像交響樂一般，養工處終於完成重鋪，居民打趣說：「交響樂終於謝幕了！」

大車輾壓成爛路 居民叫苦

中安路是前鎮區連結小港區的東西向主要道路，因靠近小港國際機場和高雄港，每天多達數千輛次的大型貨櫃車、聯結車駛過，導致路面損壞嚴重，貨櫃車駛過還會發出巨響，被居民揶揄「好像交響樂一般」、「高雄市最吵的道路」。

向市長陳情 養工處月中施工

市長陳菊今年到中安路視察時，國小家長就向她反映，孩子上課時，只要貨櫃車經過，就會聽到隆隆聲響，嚴重影響學習；沿路住戶也批評「半夜貨櫃車通過，好像發生地震，都快精神衰弱了」。

養工處從九月中起，針對中安路（中山四路至紅毛港路段）全面刨鋪，並要求各管線業者將孔蓋全部下地，提高道路平坦度，減少車輛因跳動造成聲響。

重鋪工程近日完工，貨櫃車賴姓司機說，以前行經坑洞，總會發出響徹雲霄的聲音，現在開起來很平坦。居民更打趣說：「交響樂終於謝幕了！」

台機、沿海路也將重鋪

養工處表示，接下來會針對小港、前鎮區的另二條爛路：台機路、沿海路完成重鋪。

台機路（光和路至大業北路）將於九月底至十月中，利用夜間進行道路改善工程；沿海路由於須先進行基底改良，所以預定十一月開始全面刨鋪，趕在今年底前完成。