〈南部〉「閒到抓蝨母」 獅子鄉原民神話繪本新解

2017-09-30

「原語」轉譯為現代族語及中文

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣博物館（簡稱台博館）與屏東獅子鄉文物館合作，將一九三五年日治時期學者編著的「原語による臺灣高砂族傳說集」中，排灣內文社區的傳說故事轉譯為現代族語，昨天首度發表繪本「一起讀。獅子鄉」，引人入勝，其中有與國外恐怖電影「陰牙人」的相同傳說，讓人讀後心裡毛毛的。

「陰戶的牙齒」傳說，是講述古代一名卡古瓦暗家族長女，五次結婚圓房，丈夫的生殖器都會被陰戶咬住死亡，她的母親詢問並檢查女兒私處，發現居然有牙齒在裡面，母親將陰牙切除，並製成頭飾；據傳，這故事影響了排灣族項鍊串入牙齒（現為山豬牙）的頭飾文化。

此外，台語「閒到抓蝨母」的俚語，在內文部落有不同典故，繪本中提到，部落族人因生活安逸，竟想著「部落裡沒有頭蝨，我們也正是無聊，不如買些蝨子回來」，然後撒播在每個人頭上，覺得無聊就互相抓頭蝨解悶，讀來逗趣。

日治時搜羅部落傳說逾2百篇

「原語による臺灣高砂族傳說集」是日治時期出版最翔實完整的原住民神話傳說總輯，搜羅全台兩百多篇故事，排灣族內文部落（今獅子鄉）佔了十七則，內容以「原語」記錄，可惜記音方式是以日文片假名。

在獅子鄉文物館規劃員何鳳美耐心轉譯下，破解不少傳說故事中的「隱喻」，經過三年終於成功轉譯成現代排灣族語及中文，在台博館副研究員李子寧等人協助下，透過專業插畫師及音效製作，完成這本聲色俱全的有聲書。

獅子鄉長孔朝表示，神話傳說是原住民文化及台灣文學很重要的一部分，許多祖先禁忌信仰蘊藏經驗及智慧，告誡子孫不要違反自然法則。